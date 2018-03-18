Всеволожцы выбирают будущего президента

На избирательном участке № 219 города Всеволожска с утра было многолюдно. Люди тянулись непрерывной цепочкой, возле членов ИК никто не задерживался – получали бюллетень, расписывались и шли к кабинкам, оттуда – к урне, куда падала очередная бумага с галочкой. Всего здесь должны были проголосовать 2 489 избирателей.

– Наплыв голосующих наблюдался больше днем, – делится своими впечатлениями председатель избирательного участка Марина Брежнева. – По положению на 18.00 проголосовало около 60 процентов избирателей нашего участка. Еще около 300 человек исполнили свой гражданский долг подав заявление о включении в список избирателей. Выборы проходят без нарушений и происшествий, в спокойной атмосфере.

Как сообщил председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, активность избирателей 47-го региона по состоянию на 18.00 составляет 56,75% (759 165 избирателей).

Наибольшую активность показывают избиратели Сосновоборского городского округа – 64,03%, Бокситогорского муниципального района – 63,99%, Тихвинского муниципального района – 63,58%. Наименьшая активность избирателей отмечается во Сланцевском муниципальном районе – 52,67%, в Лужском муниципальном районе – 52,67%, в Выборгском муниципальном районе – 53,23%.

– К сожалению, в данный момент не могу дать конкретную оценку происходящему, – говорит международный наблюдатель ОБСЕ из Чехии Юрик Ондрей. – Нахожусь здесь только для того, чтобы смотреть за ходом всего происходящего. Насколько мне известно по всей России работают более 300 наблюдателей. После выборов президента РФ будет опубликован итоговый отчет о состоявшемся голосовании. Отмечу, что работу на избирательных участках мы начали за два дня до голосования, а здесь находимся не для того, чтобы давать оценку, а просто наблюдаем за всем происходящим.

Наблюдатель из Армении Люсине Хакобян наблюдает за выборами в России второй раз. В 2016-ом году она уже была наблюдателем на выборах в Государственную думу РФ на избирательном участке в Иркутске. Тогда, по ее словам, на избирательном участке все прошло без эксцессов.

– Сегодня Россия выбирает свое будущее, – делится своими впечатлениями один из избирателей. – Не сомневаюсь, что выборы обеспечат дальнейшее укрепление стабильности в стране и будут направлены на повышение уровня жизни граждан.

Ирэн ОВСЕПЯН