Международные наблюдатели побывали на избирательных участках в Дубровке

Международные наблюдатели Алесандро Мусолино из Италии и Душан Баятович из Сербии в сопровождении председателя областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лиры Бурак сегодня, 17 марта, побывали в Дубровском городском поселении Всеволожского района, где познакомились с работой трех избирательных участков.

Оба наблюдателя отметили, что избирательная кампания проходит в абсолютно демократическом порядке: всем кандидатам в СМИ представлены равные условия, фаворитов нет. По мнению Душана Баятовича, избирательная кампания соответствует европейским стандартам, однако наблюдателя из Сербии приятно удивило то, что «здесь, в России, на каждом избирательном участке установлены видеокамеры».

– Я больше 15 лет бываю на выборах в разных странах, – сказал наблюдатель из Сербии, – многие народы Европы могут позавидовать россиянам в том, как в вашей стране организованы выборы президента.

– Я приехал сюда, – поддержал его итальянский коллега, – потому что считаю, что это наша обязанность – наблюдать за происходящим. У нас на Западе считают, что европейская демократическая система превосходит все остальные, но, участвуя в качестве наблюдателя в России, я вижу, что ваша избирательная система даже более транспарентна, чем во многих странах Европы. Мне очень приятно видеть, что у вас люди относятся к выборам как к празднику. Уровень оснащенности избирательных участков очень высокий. Видеокамеры и прозрачные урны позволяют обеспечить демократичность проведения голосования. Очень хорошо, что у всех кандидатов есть возможность отправить на все избирательные участки своих наблюдателей.

Подводя итоги состоявшегося визита, Лира Бурак сказала:

– Мне очень приятно, что международные наблюдатели приехали в Ленинградскую область и выбрали Всеволожский район. Коллеги остались довольны, они отметили, что все участки оборудованы технически, есть все необходимое для завтрашнего процесса голосования. Завтра они едут в Ломоносовский район и в Сосновый Бор, где проведут целый день, наблюдая за процессом голосования и подсчетом голосов. Надеюсь, им всё понравится.

За ходом проведения выборов Президента РФ в Ленинградской области приехали наблюдать также представители Пакистана, Армении и Казахстана – всего около десяти человек. Кроме того, на избирательных участках будут присутствовать наблюдатели от Общественной палаты Ленинградской области, от кандидатов, аккредитованные представители средств массовой информации.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА

 

17 Март, 2018
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