Международные наблюдатели побывали на избирательных участках в Дубровке

Международные наблюдатели Алесандро Мусолино из Италии и Душан Баятович из Сербии в сопровождении председателя областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лиры Бурак сегодня, 17 марта, побывали в Дубровском городском поселении Всеволожского района, где познакомились с работой трех избирательных участков.

Оба наблюдателя отметили, что избирательная кампания проходит в абсолютно демократическом порядке: всем кандидатам в СМИ представлены равные условия, фаворитов нет. По мнению Душана Баятовича, избирательная кампания соответствует европейским стандартам, однако наблюдателя из Сербии приятно удивило то, что «здесь, в России, на каждом избирательном участке установлены видеокамеры».

– Я больше 15 лет бываю на выборах в разных странах, – сказал наблюдатель из Сербии, – многие народы Европы могут позавидовать россиянам в том, как в вашей стране организованы выборы президента.

– Я приехал сюда, – поддержал его итальянский коллега, – потому что считаю, что это наша обязанность – наблюдать за происходящим. У нас на Западе считают, что европейская демократическая система превосходит все остальные, но, участвуя в качестве наблюдателя в России, я вижу, что ваша избирательная система даже более транспарентна, чем во многих странах Европы. Мне очень приятно видеть, что у вас люди относятся к выборам как к празднику. Уровень оснащенности избирательных участков очень высокий. Видеокамеры и прозрачные урны позволяют обеспечить демократичность проведения голосования. Очень хорошо, что у всех кандидатов есть возможность отправить на все избирательные участки своих наблюдателей.

Подводя итоги состоявшегося визита, Лира Бурак сказала:

– Мне очень приятно, что международные наблюдатели приехали в Ленинградскую область и выбрали Всеволожский район. Коллеги остались довольны, они отметили, что все участки оборудованы технически, есть все необходимое для завтрашнего процесса голосования. Завтра они едут в Ломоносовский район и в Сосновый Бор, где проведут целый день, наблюдая за процессом голосования и подсчетом голосов. Надеюсь, им всё понравится.

За ходом проведения выборов Президента РФ в Ленинградской области приехали наблюдать также представители Пакистана, Армении и Казахстана – всего около десяти человек. Кроме того, на избирательных участках будут присутствовать наблюдатели от Общественной палаты Ленинградской области, от кандидатов, аккредитованные представители средств массовой информации.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА