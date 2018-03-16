Десять предприятий Всеволожского района стали поставщиками чемпионата мира по футболу – 2018. Об этом вчера, 15 марта, говорили на заседании межведомственного координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации Всеволожского района, которое прошло в КДЦ «Южный».

– В данный момент определён список юридических лиц, которые займутся поставкой продукции на чемпионат, – рассказала начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ленинградской области во Всеволожском районе Ольга Владимирова. – Это как известные крупные, так и средние предприятия. Мы уже провели проверку их продукции, которая достаточно известна не только в Петербурге, но и в Ленинградской области. Среди них предприятия по поставке чая и воды, а также другой продукции. Отмечу, что на чемпионате будут также задействованы склады, на которых должна храниться поставляемая на мундиаль пищевая продукция. Безусловно, все выбранные предприятия должны обеспечить высокое качество выпускаемых товаров. Поэтому наше ведомство в целях исключения недоразумений повторно проверяет их продукцию.

Ирэн ОВСЕПЯН