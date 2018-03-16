Турнир по подледному лову рыбы и танцы снегоходов на льду: спасатели Ленобласти провели флешмоб

Спасатели Ленинградской области присоединилась к всероссийскому флешмобу. Специалисты Главного управления МЧС России по Ленинградской области организовали и провели турнир по подлёдному лову рыбы. В турнире могли принять участие все желающие.

Для всех участников соревнований и остальных рыбаков был проведён мастер-класс по спасанию и самоспасанию людей, провалившихся под лёд. Любителей рыбной ловли призвали с ответственностью относиться к собственной безопасности и выбирать безопасные места для рыбалки.

– Наши сотрудники провели время с пользой – в рамках мероприятия они провели профилактическую работу среди рыбаков-любителей и напомнили им о правилах безопасности при нахождении на льду, – подчеркнул начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ленобласти Алексей Зыбцев.

В завершение мероприятия был дан старт флешмобу «МЧС – за безопасный лёд» – рыбаков рассадили в форме букв МЧС, а снегоходы и суда на воздушной подушке исполнили танец на льду.

Подробности мероприятия смотрите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=i9xvCWla0Aw&feature=youtu.be