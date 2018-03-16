18 марта в школах Всеволожского района состоится торжественное открытие символов общеобразовательных учреждений. Скульптуры, сделанные из высокотехнологичного антивандального материала, устойчивого к осадкам и перепадам температур, будут установлены в 31 школе района. К этому мероприятию приурочен специальный фотоконкурс, победителей которого наградят 24 марта в КДЦ «Южный».

– Для того чтобы стать участником конкурса достаточно сделать фотографию на фоне символа, – пояснили в администрации Всеволожской школы № 4, символом которой стал жаворонок. – Победителей соревнования определит компетентное жюри, в которое вошли известные журналисты и фотографы. Обладателем «Гран-при» станет автор селфи, набравший максимальное количество голосов в интернете. Победители получат смартфоны.

– Всем известно, что глобус – сферическая модель Земли, символ целостности мира, науки и знания, – говорят в администрации Щегловской школы. – Поэтому мы выбрали этот символ, который означает философское восприятие реальности, стремление к гармонии, интерес к неизведанному, потребность в открытиях и путешествиях. После торжественной церемонии открытия символа школы в этот день у нас выберут финалистов конкурса «Звёзды будущего России» по трём номинациям: «Театральное творчество», «Вокальное творчество», «Хореографическое творчество». Приглашаем поддержать финалистов отборочного тура.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА