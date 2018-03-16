Готовность региональных дорог, мостов и развязок к прохождению весеннего паводка проверяют в Ленинградской области.

Для безопасного пропуска воды рабочие убирают снежные валы, выполняют обследование водопропускных труб и лотков, обеспечивают беспрепятственный водоотвод с проезжей части.

– Своевременная очистка проходящих под дорогой коммуникаций гарантирует отсутствие серьезного уровня подъема талых вод, защищая региональные трассы от подтоплений, а регулярный промер глубин около мостов предупреждает начало паводка, – сообщают в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Помимо этого, специалисты приступили к определению объёмов ямочного ремонта, профилировке гравийных дорог и обочин, вырубке растительности и ликвидации несанкционированной рекламы, мешающей видимости водителей.

По вопросам качества содержания областных дорог обращений жителей региона ждут в диспетчерской службе «Ленавтодора» по телефону 8 (812) 251-42-84 и по электронной почте: info@ленавтодор.рф