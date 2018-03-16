История Каина и Авеля повторилась в деревне Аро

Вчера, 15 марта, в деревне Аро Всеволожского района было найдено частично расчленённое тело 43-летнего гражданина Армении с явными признаками насильственной смерти.

Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении данного преступления задержан 46-летний брат погибшего.

По версии следствия, мужчины делали ремонт в частном жилом доме в деревне Аро. Между братьями произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил ножом своего родственника, от полученных телесных повреждений младший брат скончался. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник отчленил некоторые части тела своего родственника.

Задержанный также является гражданином Армении, он прибыл на территорию России в начале марта этого года.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.