Быт современных горожан во многом зависит от качественной и бесперебойной работы поставщиков воды. Если на сетях предстоят плановые работы и жителей оповещают об этом, они успевают вовремя запастись водой, а вот аварии воспринимаются людьми как посягательство на их благополучное существование. Когда из водопроводного крана вместо целительной влаги с шумом вырывается воздух, мы чувствуем что? Вот именно – обреченность. Настроение портится, жизнь окрашивается в мрачные тона. Но без ремонтов не обойтись, ведь 60–70 процентов водопроводных труб во Всеволожске находятся в критическом состоянии.

О том, какие большие плановые работы на водопроводных сетях ожидают в обозримом будущем горожан, мы спросили заместителя главного инженера ОАО «Всеволожские тепловые сети» Юрия Митрофанова, хотя на момент беседы он занимал другую должность. Кадровые изменения на предприятии произошли буквально на следующий день.

– Такие работы действительно планируются. Еще в прошлом году мы подали документы в областной комитет по ЖКХ на финансирование установки 13 единиц крупногабаритной арматуры, которые бы обеспечивали в случае ремонтных работ отключение города Всеволожска отдельными небольшими районами. В декабре прошлого года администрация МО «Город Всеволожск» получила финансовые средства и объявила конкурс на установку этой арматуры. После Нового года был проведен первый этап работ – установлены задвижки на водоочистных сооружениях (ул. Дорожная). От ВОС начинается паутина городских сетей – вот на них и нужно будет установить остальные задвижки: три на улице Ленинградской (магистральный трубопровод диаметром 500 мм) и одну на улице Героев – на трубе такого же диаметра.

– Средства для реконструкции сетей требуются немалые. Где взять деньги?

– Это серьезная проблема, поэтому в данный момент мы занимаемся разработкой инвестиционного тарифа по системе водоснабжения и водоотведения города Всеволожска, с которым намерены выйти в Региональную тарифную комиссию Ленобласти. В инвестиционный тариф будет входить стоимость подключения новых абонентов – от частных домов до домов многоквартирных, прокладка для них сетей плюс увеличение пропускной способности существующих сетей. Таким образом, за счет установки инвесттарифа можно будет реконструировать старые сети и прокладывать новые.

Средства для остро необходимых работ можно получить и из регионального бюджета, участвуя в различных программах. К примеру, мы подготовили и направили все необходимые документы для участия в программе комитета ТЭК по реконструкции сетей и объектов теплоснабжения и в программе ЖКХ по объектам водоснабжения.

– Кто отвечает за состояние ливневой канализации, за отсутствие крышек на канализационных люках на дорогах?

– Ливневая канализация находится в ведении городской администрации, мы этим не занимаемся. Что касается канализационных люков, то это зона ответственности разных предприятий. Наши люки – только на газонах и на придомовых территориях. Обнаружив отсутствие крышки люка – где бы она ни находилась, звоните в нашу диспетчерскую службу. Если канализационный колодец не наш, то мы найдём временный способ закрыть его плитой, щитом, ограждением и подадим заявку в администрацию с просьбой найти правообладателя. Если наш – закроем его. В прошлом году было похищено около 80 крышек канализационных люков.

– Металл – большой соблазн для похитителей. А нельзя придумать какие-нибудь замки?

– Их легко сбивают несколькими ударами кувалды. Чего мы только не предпринимали! Начали покупать крышки другого образца: они по периметру чугунные, а основной объем – из бетона. Такие крышки очень тяжелые и не интересны как объект сдачи в пункты металлоприема, ведь их еще нужно раздолбить. Но бетонные крышки возможны только на газонах – на дороге их не установить. Полимерные тоже не выручают – и их воруют. Для чего? У нас народ творческий, подход может быть разный: кто-то, к примеру, на даче дорожку решил такими крышками выложить… Хищение крышек – настоящий бич, который всегда был и, наверное, никогда не прекратится.

Беседовала Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА

