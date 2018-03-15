В территориальных избирательных комиссиях, МФЦ и на портале Госуслуг 12 марта завершили прием заявлений от граждан, пожелавших зарегистрировать свое место нахождения в день проведения выборов Президента России.

С 13 марта граждане, не успевшие подать заявление о включении в список избирателей, могут обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации вплоть до 14.00 17 марта.

Во Всеволожский МФЦ поступило свыше 4 тысяч заявлений от граждан, пожелавших зарегистрировать свое место нахождения на президентских выборах, сообщили в пресс-службе МФЦ Ленобласти. Всего центрами «Мои Документы» Ленинградской области с 31 января по 12 марта было принято свыше 22,5 тысячи заявлений о голосовании по месту нахождения.