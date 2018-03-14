В Разметелево обсудили будущее движения «Юный пожарный»

В Центре «Ладога» деревни Разметелево сегодня, 14 марта, состоялось первое совещание Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы с представителями комитетов образований муниципальных районов Ленинградской области по вопросам развития движения «Юный пожарный» на территории региона.

Докладчики сообщили с чего начиналась работа по созданию дружин юных пожарных, какими нормативными документами руководствовались, с какими проблемами сталкивались и как их решали, рассказали в пресс-службе Леноблпожспаса.

Студенты Санкт-Петербургского центра подготовки спасателей рассказали, как они пришли в движение «Юный пожарный» и решили связать свою жизнь с профессией пожарного. Также свои навыки и умения продемонстрировала дружина юных пожарных «Ладога» Суховской школы, являющаяся победителем в номинации «Волонтерство в ЧС» конкурса «Доброволец Ленинградской области». Руководитель дружины Сергей Громов был награжден Благодарственным письмом Председателя правительства Ленинградской области.

Одним из самых ярких моментов встречи стало посвящение 23 учащихся Толмачевской школы имени Героя Советского Союза И.И. Прохорова Лужского района в ряды юных пожарных. Перед лицом своих товарищей и старших наставников ребята произнесли торжественное обещание быть достойным примером честности, мужества и храбрости, а также высоко нести честь юного пожарного.

В конце мероприятия всех присутствующих пригласили на демонстрацию передвижного учебно-консультационного пункта Ленинградской областной противопожарно-спасательной службой, в котором проводятся встречи с жителями по вопросам пожарной безопасности, а главное – проводят занятия на противопожарную тематику с детским и взрослым населением.