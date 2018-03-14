В управлении Ленинградской области по транспорту состоялось совещание с представителями АО «СЗППК» и Октябрьской железной дороги по вопросам создания и организации работы перехватывающих парковок вблизи железнодорожных станций Мельничный Ручей и Всеволожская.

По мнению управления, создание перехватывающих парковок позволит значительно облегчить организацию мультимодальных пассажирских перевозок с использованием автобусов и электропоездов.

Как сообщают в пресс-службе администрации Всеволожского района, принято решение о проработке вопросов выделения участка под строительство перехватывающей парковки в районе железнодорожной станции Всеволожская и синхронизации автобусного и железнодорожного транспорта в городе Всеволожске.