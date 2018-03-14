В Мурино одновременно открылись три детских сада

Торжественная обстановка царила сегодня, 14 марта, сразу в трех дошкольных учреждениях Мурино. Здесь открылись новые детсады, рассчитанные на 350 ребят.

– Мы очень рады, что благодаря программе, реализуемой правительством Ленинградской области, администрации Всеволожского района и компании застройщиков удаётся решать проблему очередей в детсады, – отметила на торжественной церемонии открытия заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова. – Надеюсь, что так мы со временем ликвидируем очереди в детские сады. Таких темпов строительства дошкольных учреждений, как за последние годы, у нас не было. Все они приобретены у компании-застройщика по системе «Социальные объекты в обмен на налоги».

Детский сад № 5 в Мурино на улице Охтинской, 8 расположен он на первом этаже многоэтажного дома. Территория в 2450 квадратных метров рассчитана на 110 детей.

– Открытие – всегда праздник, но сегодня он у нас особенный, – говорит педагог по физической культуре Наталья Макаренко. – Ведь не каждый детсад может похвастаться комфортом, современным оборудованием и тёплой атмосферой, которая царит у нас. Наши воспитатели – педагоги с высокой квалификацией и большим опытом – приходят на работу с радостью и практикуют индивидуальный подход к каждому ребёнку. Так что условия у нас максимально приближенные к домашним. Руководство учреждения ведёт большую работу с родителями, чтобы довести деятельность дошкольного учреждения до совершенства.

Первое и второе подразделения детсада № 2 в Мурино находятся недалеко друг от друга. Дошкольное учреждение на ул. Менделеева, 13 рассчитано на 140 детей, а на Воронцовском бульваре, 6 – на 100 ребятишек.

Как отметили на мероприятии представители компании-застройщика, главная их задача – обеспечить комфортной средой жителей новостроек, и пообещали, что уже в ближайшее время в Мурино откроется новая школа.

Отметим, что в рамках программы «Совершенствование дошкольного образования в Ленинградской области» было построено 14 детсадов во Всеволожском районе, рассчитанных на более чем 2 тысячи мест. Как отмечают в администрации района, сегодня очередь в детсады составляет 5 тысяч человек.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА