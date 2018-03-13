Во Всеволожске стартовал муниципальный этап конкурса чтецов «Живая классика»

Отрывки из произведений классиков и современников в исполнении школьников звучали сегодня во Дворце детского (юношеского) творчества Всеволожского района. Здесь проходил муниципальный этап VII Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».

Заместитель председателя районного комитета по образованию Лидия Чипизубова поприветствовала ребят, пожелала им удачи, вдохновения и фантазии:

– Мы очень рады тому, что в нашем районе сохраняется традиция чтения. В век информационных технологий общение с книгой бесценно, и мы надеемся, что с каждым годом количество участников конкурса чтецов будет стремительно расти, и что вы как представители молодого поколения не оставите книгу. Ведь книга помогает жить, испытывать эмоции, которые вы переживаете вместе с героями произведений, – отметила Лидия Геннадьевна.

Учащиеся школ приехали в этот день, чтобы порадовать жюри своей смелостью и оригинальностью исполнения любимых произведений. Так, например, Дмитрий Суомалайнен из Щегловской школы выразительно прочитал рассказ Татьяны Петросян «Записка» о детской любви, а Артем Булкин, учащийся 6 класса Бугровской школы растрогал присутствующих отрывком «Самый счастливый день» из книги «Звоните и приезжайте».

Многие ребята для создания соответствующей атмосферы пришли в костюмах, так поступила и Анастасия Пермиловская из Муринского центра образования. Она прочла отрывок из приключенческой сказочной повести немецкого писателя Отфрида Пройслера о шаловливой, но доброй и справедливой ведьмочке «Маленькая колдунья».

В состав жюри вошли главный режиссер ДДЮТ Людмила Котина, руководитель театральной студии «Волшебная флейта» Татьяна Кицелла и актер, режиссер, профессор и педагог актерского мастерства на кафедре кинофотоискусства в Санкт-Петербургском государственном институте культуры Валерий Зиновьев.

По итогам конкурса победители получат возможность участвовать в региональном этапе, который пройдет 6 апреля в Центре «Интеллект», а выигравшие региональный этап смогут участвовать во всероссийском конкурсе.

По предварительным результатам победителями стали:

Дмитрий Суомалайнен – Щегловская школа;

Марина Алексеева – Школа № 6 г. Всеволожска;

Екатерина Семенова – Лесновский центр образования.

Анастасия ГУСЕВА