Во Всеволожске в восьмой раз прошел районный конкурс театральных самодеятельных коллективов «Арлекино».

В первый день конкурса на сцене КДЦ «Южный» выступали актёры театральных студий из Агалатово, Нового Девяткино, Всеволожска, Бугров и Янино, а во второй день во Всеволожском ЦКД к ним присоединились коллективы из Колтушей, Рахьи, Романовки и пос. им. Морозова. Всего в конкурсе приняли участие 19 театральных коллективов учреждений культуры и образования Всеволожского района. Организатором мероприятия выступила администрация Всеволожского района.

Заместитель главы администрации по социальному развитию Елена Фролова поприветствовала участников мероприятия:

– Мне радостно, что почти все поселения нашего района участвуют в этом театральном празднике. Это говорит о том, что мы не напрасно поддерживаем культуру. Наши дети развиваются, становятся полноценными гражданами. Желаю всем успехов!

Почти двадцать часов работало компетентное жюри, возглавляемое членом Союза театральных и цирковых деятелей России Людмилой Боевчук.

Специальным призом жюри «За лучшее воплощение литературного материала» награждена театральная студия «Жар-птица» (МАУ ДО «Агалатовская школа искусств»).

Специальным призом жюри «За оригинальное прочтение произведения» награждена эстрадно-театральная студия «Art Famili» (МКУ Культурно-досуговый центр «Рондо» МО «Новодевяткинское сельское поселение»). Актриса этого коллектива Екатерина Воронова получила приз «Самый юный исполнитель».

В номинации «Лучший спектакль» победила театральная студия «Алые паруса» (АМУ «КДЦ «Южный»), блестяще воплотившая на сцене спектакль «Легенды Корвантунтури».

Театрализованная постановка по мотивам народной сказки «Царевна- лягушка» в исполнении актёрского ансамбля театральной студии «Бубль-гум» (МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый центр») была признана жюри лучшей в номинации «Лучший актёрский ансамбль», а одиннадцатилетний актёр Михаил Харланов стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль».

Театр «Оле-Лукойе» (МОБУ ДО «ДШИ Всеволожского района пос. им. Морозова») был награждён как лучший в номинации «Лучшее музыкальное оформление».

Театральная студия «Праздник» (МКУ «Центр муниципальных услуг») получила заслуженную награду в номинации «Лучшая сценография» за постановку детского музыкального спектакля «Волшебник изумрудного города», а Илона Коробова была отмечена как лучшая исполнительница роли второго плана.

Как дебютанта конкурса жюри отметило артиста образцового детского музыкального театра «Премьера» (МБОДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки, г. Всеволожск») Святослава Щепёткина.

В номинации «За лучшую режиссуру» членами жюри был признан лучшим молодёжно-музыкально-драматический театр-студия «Отражения» (МАУ «Всеволожский ЦКД»), показавший спектакль «Пеппи Длинныйчулок», а артистка Анастасия Герцева, сыгравшая героиню пьесы, была признана лучшей в номинации «Лучшая женская роль».

Ну и, наконец, Всеволожский народный драматический театр (МАУ «Всеволожский ЦКД»), показавший спектакль «И смех, и слёзы, и любовь» А.П. Чехов, был удостоен специального приза жюри «За преданность театральному искусству и популяризацию русской классики».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

