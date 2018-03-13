В словенской Планице, в «долине трамплинов», с 5 по 9 марта проходил XXIX интернациональный зимний чемпионат мира среди ветеранов (мастеров) по прыжкам на лыжах с трамплина и по лыжному двоеборью. В соревнованиях участвовало более 110 человек из 12 стран. Команду из России представляли 19 человек, в том числе – спортсмены из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, из Карелии. В результате наши соотечественники завоевали шесть золотых медалей, причём три медали – спортсмены из Ленинградской области.

Золотую медаль по прыжкам на лыжах с трамплина в возрастной группе «45–49 лет» на малом трамплине (К-32) завоевал житель города Всеволожска Валерий Минин 1969 года рождения. Валерий в детстве занимался во Всеволожской школе ДСО «Локомотив», прыгал с трамплина на Румболовской горе. Тренерами Валерия были Георгий Минин, Евгений Мартилов и Борис Черемухин. Минин окончил училище олимпийского резерва № 1 в Санкт-Петербурге. После училища ушёл в армию, а после армии стал работать по специальности, не связанной со спортом, но тренировки на трамплине не бросал. Неоднократно выезжал на чемпионаты мира среди ветеранов. И достиг высшего места на пьедестале.

Леонид Демьянов, 1960 года рождения, всю жизнь проживает в Токсово. В детстве пошёл тренироваться в легендарную Кавголовскую школу по зимним видам спорта. По результатам выступлений на чемпионатах СССР вошёл в сборную СССР среди юниоров. После этого жизнь заставила его работать в разных местах, но недавно он вернулся к тренировкам. На прошедшем чемпионате он завоевал золотую медаль в своей возрастной группе в лыжном двоеборье, обыграв норвежцев и финнов.

Фидель Терентьев из посёлка Кузьмоловский тоже был воспитанником Кавголовской школы по зимним видам спорта. Показывал прекрасные результаты на всесоюзных соревнованиях, был членом сборной СССР среди юниоров. До сих пор ведёт активный образ жизни. На чемпионате мира он завоевал золотую медаль по лыжному двоеборью в возрастной группе «50–54 года» и серебряную медаль в эстафете.

После тяжёлой травмы, которую он получил на чемпионате мира прошлого года, сумел вернуться к выступлениям восьмикратный чемпион мира среди ветеранов по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Ленинский. Сергей вырос в Токсово. В своё время занимался в Кавголовской школе у тренера А..Степанова, окончил Ленинградский техникум физической культуры и спорта, тренировался вместе с членами сборной СССР у А. Григаса. На этот раз в Планице он вышел на четвёртое место по прыжкам на лыжах с трамплина.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Владимира УЛЬЯНОВА