С 12 по 23 марта в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» жители Всеволожского района могут сообщить по телефону доверия о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах.

Мероприятия Акции направлены на: привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; сбор и проверку оперативно-значимой информации; оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает всех проявить бдительность и неравнодушное отношение и принять активное участие в предоставлении информации. Любая поступившая информация будет проверена.

Номер телефона горячей линии ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8-996-773-51-09.

Дежурная часть УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области: 8 (813-70) 253-72.