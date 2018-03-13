Во Всеволожском центре культуры и досуга 18 марта Симфонический оркестр Ленинградской области представит свою концертную программу «Россия, мы вместе».

Для зрителей прозвучат произведения П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Г. Свиридова, Д. Шостаковича, А. Петрова, И. Дунаевского, И. Шварца, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

История международного симфонического оркестра «Таврический», которому в 2017 году присвоен статус государственного Симфонического оркестра Ленинградской области, берет свое начало в 2009 году. Тогда он создавался по образу музыкального коллектива, служившего князю Григорию Потемкину-Таврическому. За 8 лет симфонический оркестр под руководством Михаила Голикова успел покорить своим творчеством не только сердца российских почитателей классической музыки, но и международную публику.

В состав оркестра входят музыканты-виртуозы из России и зарубежных стран: Финляндии, Коста-Рики, Монголии, Беларуси, Украины, Молдавии, Казахстана. Большинство – воспитанники или выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.