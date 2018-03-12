Александр Дрозденко обсудил с педагогами и родителями перспективы развития образования

Более 550 педагогов и родителей собрались в Центре образования «Кудрово», чтобы обсудить сегодня, 12 марта, вопросы современного российского образования. На пленарном заседании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с приветственным словом.

Мероприятие прошло в рамках Форума родительской общественности Северо-Западного федерального округа «Семья и школа: выбор будущего». Кроме того, шести лучшим ученикам Ленинградской области торжественно вручили сертификаты на поездку в международный детский центр «Артек».

Отметим, что слёт объединил педагогов и родителей из 11 субъектов России. Для собравшихся провели обширную экскурсию. В ходе мероприятия на дискуссионных площадках обсудили вопросы взаимодействия родительской общественности с образовательными организациями. На тематических блоках спорили о современной образовательной среде, перспективах развития Российского движения школьников Ленинградской области.

– Развитие системы образования как в Ленинградской области, так и в России, трудно представить без удачного тандема родителей и педагогов, – отметил Александр Дрозденко, выступая на пленарном заседании. – Безусловно, сфера образования требует больших инвестиций, однако это самое выгодное и важное вложение. Многие проекты, которые впервые были апробированы в Ленинградской области, затем успешно применялись во всероссийской системе образования. К примеру, программа по реновации школ, которая успешно реализуется вот уже несколько лет. Благодаря этому проекту школа для многих стала вторым домом. Сегодня в Ленинградской области успешно внедряется система дуального обучения, которая позволяет трудоустроить 98 процентов выпускников.

Участники мероприятия отмечали, что сегодня необходимо повысить статус учителя. Говорили о повышении заработной платы педагогов, о необходимости предотвращения кибератак и даже о внедрении системы казачьего образования.

– В Центре образования «Кудрово» у меня учится сын, – делится впечатлениями председатель управляющего совета и председатель родительского комитета Ирина Клементьева. – Думаю, что такие мероприятия способствуют обмену опытом. Безусловно, инновационная школа в Кудрово – уникальна. Однако сегодня многим родителям хотелось бы, чтобы азы инновационных технологий постигали не только старшеклассники, но и ученики начальных классов.

Ирэн ОВСЕПЯН