В период с 23.00 13 марта до 05.00 14 марта в связи с производством дорожных работ съезды с внутреннего кольца КАД на проспект Обуховской Обороны в сторону станций метро «Рыбацкое» и «Пролетарская» будут полностью перекрыты съезды № 1 и № 1-1.

Будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие проезд всех транспортных средств в данном направлении, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения.

– Информация о перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.