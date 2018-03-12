Состоялось первое заседание Совета Почетных граждан при губернаторе Ленинградской области. Первым вопросом, решенным Советом, стало избрание его председателя — бывшего губернатора региона Валерия Сердюкова.

Открыл заседание губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

– Вам небезразличны те изменения, которые происходят в Ленинградской области, и будет правильно, чтобы Совет Почетных граждан обсуждал проекты законов, а также на основании вашего опыта «тестировал» предложения по проведению экономических, административных и социальных реформ. Кроме того, мы рассчитываем, что вы поможете региону при ежегодном обсуждении кандидатур на право получения звания «Почетный гражданин Ленинградской области».

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в состав Совета вошли все почетные граждане Ленинградской области, а это 24 человека, и по одному кандидату от каждого района и городского округа, которые являются почетными гражданами муниципального района. Заместителем председателя Совета избран Павел Лабутин, депутат Законодательного собрания Ленинградской области.