Ежегодный турнир по каратэ киокусинкай «Юные герои 2018» состоялся 11 марта. В соревнованиях принимали участие юные спортсмены в возрасте от 10 до 15 лет под руководством президента организации, тренера Семена Акимова (1 дан).

Поединки проводились в двух подгруппах: юные спортсмены и спортсмены с опытом. В соревнованиях принимали участие представители разных организаций, практикующих киокушин: IFK как хозяева турнира, бойцы шинкекушинкай, спортсмены клубов SO-Kykushin, представители ОФСОО «Федерация фулл-контакт киокусинкай каратэ-до России» и Международного союза общественных объединений «Киокусин-Профи» в лице спортсменов Всеволожской общественной организации «Федерация каратэ киокусинкай».

Лучшие результаты юных спортсменов Всеволожского района – у каждого в своих возрастных и весовых категориях: Стэфан Михайлов и Ангелина Булгарева завоевали 1 место, Богдан Васильев, Павел Такиулин и Вероника Назинцева – 3 место, Артем Курочкин – 4 место.

Соревнования проводил спортивный клуб «Финист» Санкт-Петербургской федерации кекусин каратэ-до (IFK). Главный судья соревнований и организатор турнира Роман Узунян – российский спортсмен, мастер спорта России международного класса по кёкусинкай, обладатель 2 дана, чемпион мира по каратэ кекусинкай (IFK), чемпион Российской Федерации.