Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50% в период с 1 июня по 31 августа. Скидка предоставляется детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса электропоездов дальнего следования, курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов).

В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ.

Оформить льготный билет можно уже сегодня как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, для школьников также будет предоставлена скидка в размере 50% на проезд в купейных вагонах с 25 мая по 1 июня и с 25 августа по 1 сентября 2018 года по любым действующим внутригосударственным маршрутам, кроме купе поезда 145/146 Москва – Назрань.