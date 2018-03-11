Женщины в погонах давно уже перестали вызывать удивление у прохожих и посетителей «присутственных» мест. Сотрудницы МВД и МЧС, представительницы прекрасной части Вооруженных сил и Роспотребнадзора – немало профессий, подразумевающих ношение форменной одежды и погон на хрупких женских плечах. В их числе – судебные приставы – нелегкая и зачастую неблагодарная работа, которая, казалось бы, так мало соответствует нежной и трепетной женской натуре.

А между тем только во Всеволожском районном отделе судебных приставов трудится 34 женщины, и две из них сегодня у нас в гостях. Знакомьтесь – судебные приставы-исполнители, юристы первого класса Полина Резникова и Елена Боровских.

Я – исполнитель

Первые 25 лет своей жизни Полина Резникова провела в суровом сибирском краю – там родилась, выросла, получила образование в юридическом техникуме. В начале нулевых семья переехала во Всеволожский район, в места, где отец Полины познакомился с ее матерью, проходя службу в рядах Советской Армии. Поселились в Романовке, где и живут по сей день.

«Передо мной остро встал вопрос поиска работы, – вспоминает Полина Резникова. – Юристы со средним образованием, прямо скажем, были не нарасхват, а сидеть без дела я не привыкла. Теперь уже и не вспомню, кто посоветовал мне сходить в службу судебных приставов – денег хоть и немного, но работа стабильная, можно сказать, государственная». Работа и впрямь оказалась стабильной – вот уже пятнадцать лет Полина Резникова трудится во Всеволожском отделе судебных приставов, пройдя путь от референта третьего класса до юриста первого класса. За это время она не только стала опытным специалистом, но и получила высшее юридическое образование.

«В 2008 году по целевому направлению ФССП я поступила в Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ, – рассказывает Полина Резникова. – Это был очень полезный опыт, утвердивший меня в правильности выбранной профессии. Учеба дала не только прочные знания, но и ввела в мир юридической науки и практики, позволила установить профессиональные контакты с работниками органов юстиции, прокуратуры, судов и экспертных учреждений». Пристав-исполнитель – работа хлопотная, связанная с колоссальным документооборотом. Например, в настоящее время у Полины Резниковой в работе находится 1700 исполнительных производств. К слову, это не самое большое число – в среднем на каждого судебного пристава-исполнителя приходится около двух тысяч исполнительных производств.

«Основное направление моей работы – взыскание налогов и страховых взносов с индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц по решению суда, – поясняет Полина Резникова. – Главная проблема, с которой приходится сталкиваться, – это отсутствие должников по месту регистрации. Много сил и времени уходит на их розыск, на переписку со «смежниками» – налоговой инспекцией, Пенсионным фондом, правоохранительными органами».

Ну а когда должник найден – вот тут самая работа и начинается. В распоряжении судебного пристава-исполнителя такие мощные рычаги воздействия, как запрет регистрационных действий на имущество, ограничение выезда за пределы Российской Федерации и, конечно, списание денежных средств со счетов. Причем это наиболее заметные меры, а также возможна приостановка действия водительских прав, наложение ареста на имущество и еще целый арсенал сложных и эффективных инструментов для работы с нерадивым должником.

«Нередко возникает и такая ситуация – юридические лица «прячут» свои счета в малоизвестных банках в надежде, что судебные приставы туда не доберутся, – делится Полина Резникова. – Однако мы живем во время высоких технологий, и что такое электронное взаимодействие с банковской системой, знаем не понаслышке. Вот недавно как раз такая история вышла – у юридического лица возникла задолженность в полмиллиона рублей перед физическим лицом. По открытым данным банков – ничего на счетах у них нет. Пришлось подключить механизм розыска счетов – это долгая и скучная процедура, описывать не буду. Но в результате удалось-таки обнаружить вполне себе приличные денежные средства в одном из очень скромных банков. Взыскатель сам на радостях отвез туда наше постановление о взыскании, и через два дня денежные средства были списаны».

В числе должников могут оказаться и вполне приличные люди, просто невнимательно или не вполне серьезно относящиеся к поступающим требованиям об уплате налогов, штрафов и так далее. В нашем разговоре Полина Резникова припомнила еще одну недавнюю историю.

«Вот представьте – солидная женщина-врач отправлялась на международную конференцию и только в аэропорту узнала, что постановлением пограничной службы ФСБ по заявлению налоговой инспекции ей ограничен выезд за пределы РФ. Долг – 80 тысяч рублей, для их семьи не такая уж неподъемная сумма. Но время-то уже упущено – пока она оплатила задолженность, пока деньги пришли, пока выносилось новое постановление – прошло больше недели. Эта гражданка не жила по месту регистрации, и соответственно, не получала уведомлений. А нужно было всего ничего – зарегистрироваться на сайте ФССП и узнать о наличии или отсутствии задолженности».

Однако самым главным в своей работе Полина Резникова считает умение убеждать, вести беседу, твердо давая понять должнику, что «расплата» неминуема, и от его добровольного сотрудничества с судебным приставом зависит скорейшее разрешение проблемы.

«Необходимыми качествами, которыми должен обладать судебный пристав, являются стрессоустойчивость, беспристрастность и безусловная юридическая грамотность, – убеждена Полина Резникова. – Также важны усердие и добросовестность, честность и высокая степень ответственности». За многолетний труд судебный пристав-исполнитель Полина Резникова награждена медалью «За службу» 3­й степени, а также грамотами, дипломами и памятными знаками.

Человек на своём месте

Наша вторая гостья, судебный пристав-исполнитель Елена Боровских родилась здесь, на всеволожской земле. Окончила в поселке Романовка школу, затем – техникум, где получила среднее специальное юридическое образование. Профессиональный выбор Елена сделала вполне осознанно – еще учась в техникуме, она приняла решение связать свою дальнейшую жизнь со службой судебных приставов.

«На меня большое влияние оказали лекции одной нашей преподавательницы, – рассказывает Елена Боровских. – Она так увлекательно рассказывала об институте судебных приставов, о сути этой работы, приводила столько интересной информации, что я твердо решила – выучусь и пойду работать в ССП». Собственно, так и вышло – в декабре нынешнего года исполнится пятнадцать лет с того самого дня, когда Елена Боровских впервые переступила порог учреждения. «Это мое первое и единственное место работы» – с гордостью говорит она.

За все эти годы Елена не только убедилась в правильности своего выбора, но и стала высококлассным специалистом. Она заочно окончила Всеволожский филиал РГГУ, где получила высшее юридическое образование, так необходимое в сложной профессии служебного пристава. У Елены Боровских, пожалуй, один из самых сложных участков работы – в ее обязанности входит взыскание алиментных платежей. Разумеется, она занимается и иными взысканиями, но специализируется, если можно так сказать, именно на «алиментщиках».

«Сейчас много разводов, причем распадаются в основном молодые семьи с маленькими детьми, – рассказывает Елена Боровских. – Только по Всеволожскому району на исполнении находится порядка 1100 производств».

Мало того что горе-отцы после развода с женой годами не видят своего ребенка, не интересуются его жизнью, так еще и прибегают к различным ухищрениям, чтобы их сын или дочь не получили лишнего рубля. «Зачастую должники либо вовсе не имеют официального места работы, либо получают такую смехотворную как бы зарплату, что процентные отчисления с нее просто копеечные, – поясняет Елена Боровских. – Но и даже с таких зарплат за долгие годы накапливается приличный долг, который придется уплатить рано или поздно, так или иначе».

Так или иначе – это может быть, во-первых, добровольное погашение задолженности, к чему и стремится судебный пристав. Встреча происходит максимально продуктивно – достигается взаимное согласие по ряду ключевых вопросов: размер выплат, их добровольный характер, периодичность и источники. Кроме того, плательщик обязуется информировать пристава обо всех совершенных платежах и перечислениях денежных средств в пользу получателя.

Однако практика показывает, что гораздо чаще алиментщик отказывается от уплаты алиментов полностью или частично, ссылаясь на отсутствие работы, трудное материальное положение, нежелание или несогласие с размерами и периодичностью выплат. В этом случае пристав осуществляет принудительное взыскание платежей и образовавшейся по ним задолженности в соответствии со своими полномочиями – отправляются запросы в Центр занятости, налоговую службу, ГИБДД, БТИ и финансово-кредитные учреждения с целью установления объема движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств, принадлежащих плательщику, для дальнейшего взыскания суммы задолженности и ареста имущества.

«Трудная эта категория граждан – злостные алиментщики, – сетует Елена Боровских. – Вот представьте – у человека долг в полтора миллиона, работы нет, назначение обязательных работ игнорирует, привлекался шесть раз по суду, а воз и ныне там – ни зарплаты, ни имущества. Приходишь к такому, а у него два ломаных табурета и батарея пустых бутылок. Понятно, что от отца-алкоголика ребенок никаких денег не получит. Такой папаша часто не помнит даже, как зовут его ребенка и сколько ему лет». Вообще, встреча с должниками таит иногда и неожиданности, и опасности – не случайно при выходе «в адрес», например, судебных приставов-исполнителей сопровождают их коллеги-мужчины, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности в судах.

«Вот буквально на днях отправились «навестить» одного должника – а живет он в Колтушах, в одном из многоквартирных домов, – вспоминает Елена Боровских. – На двери домофон, звоним, конечно, соседям, ибо «клиент» может и не открыть. И тут из подъезда навстречу нам выходит такой агрессивный товарищ и буквально загораживает собой проход. Мы спокойно объясняем, кто мы, зачем, документы показываем, а он гнет свое – типа, нечего вам тут делать, шляются тут всякие, а у нас потом пианино пропадают…. Еле прорвались».

Совершенно необходимым качеством для своего направления работы Елена Боровских считает терпение. «Внимательно выслушать человека, который считает себя несправедливо обиженным – будь то взыскатель или идейный уклонист, понять причину, приведшую к возникновению задолженности, выбрать нужный инструмент воздействия – все это очень важно, – считает Елена. – Но и не менее важно проявлять твердость, четко следовать букве закона и всегда помнить о том, что справедливость торжествует там, где исполняются решения суда». Работа Елены Боровских высоко оценена медалью «За службу» третьей степени, многочисленными грамотами и дипломами.

И в завершение – слово начальнику Всеволожского районного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Ленинградской области Сергею Корзанову: «Хочу от всей души поздравить наших прекрасных дам, сотрудниц Всеволожского отдела ССП с наступающим праздником – Международным женским днем 8 Марта. На ваших хрупких плечах – колоссальный объем работы, ваше трудолюбие и исполнительность являются для всех образцом достойного несения службы. Счастья вам, дорогие мои, здоровья и радости, благополучия и мира вам и вашим близким!»

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА