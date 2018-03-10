XXXIII чемпионат мира по спортивному ориентированию, который проходил в августе 2016 года, оказался сенсационным. Впервые за всю историю советского и российского ориентирования девушки из России завоевали золотую медаль в командной эстафете. У женщин были медали в личном первенстве, а в командной эстафете наши спортсменки чемпионами не были никогда… До XXXIII чемпионата мира!..

Он проходил поэтапно в трёх городах Швеции. Для командной эстафеты выбрали шведский город Стрёмстад. Дистанция проходила на неровной местности, где были скалы, болота и старый лес с вырубками, что снижало скорость движения. В нашей команде выступали три девушки. На первом этапе бежала Анастасия Рудная. Это самый ответственный этап – как побежит первый участник эстафеты, так и задаст тон всей команде.

Вслед за Анастасией эстафету подхватила Светлана Миронова, а затем – Наталья Гемперле. Девушки показали самую высокую скорость, заняли первое место и стали чемпионками мира. Между прочим, чемпионка мира Анастасия Рудная проживает в деревне Новое Девяткино Всеволожского района. В 2006–2013 годах газета «Всеволожские вести» неоднократно писала про неё, только под девической фамилией: «Настя Тихонова». Как спортсмен она сформировалась здесь, на всеволожской земле.

Ново-Девяткинская СОШ № 1 находится рядом с чертой Санкт-Петербурга. И как только Настя Тихонова пошла в первый класс, она стала заниматься в городских кружках. В творческом клубе «Коломбина» занималась танцами и даже выступала с концертами в различных школах и детских садах. Но когда ей было 10 лет, в её класс пришёл тренер. Он стал уговаривать детей заняться спортивным ориентированием и говорил так убедительно, что Анастасия решила попробовать. Из любопытства.

В первый год она разрывалась между хореографией и спортом, но потом занятия в клубе «Коломбина» пришлось оставить. В спорте оказалось больше перспектив для роста, манили поездки в новые места. Заниматься она стала в Санкт-Петербургской детско-юношеской школе олимпийского резерва № 2, а выступать – за Ленинградскую область. Её личными тренерами являются Любовь Владимировна Сергеева и Михаил Владимирович Малышев.

Анастасия Тихонова быстро стала делать успехи. Когда ей исполнилось 12 лет, она впервые выиграла первенство России среди детей. А когда исполнилось 14 лет, её пригласили в состав юниорской сборной России. А это уже спорт высших достижений: другое качество тренировок, другой уровень соперников.

С 2006 по 2013 год на международных соревнованиях Анастасия Тихонова выступала за Ленинградскую область. За это время она уверенно заняла первое место на чемпионате Финляндии в «спринте» (короткая дистанция), первое место на юниорском Кубке Европы в «лонге» (длинная дистанция) и призовые места на многих других состязаниях.

В 2009 году завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира. И с этого же года вошла во взрослую сборную команду России по спортивному ориентированию, фактически стала профессиональной спортсменкой. С тех пор вот уже более семи лет она является ведущей ориентировщицей в сборной России.

Одновременно она успевала обучаться в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. В 2013 году окончила магистратуру. Два года помогала тренеру Ново-Девяткинской средней школы № 1. Но Анастасии часто приходилось бывать в разъездах, и она поняла, что не сможет совмещать профессиональный спорт с работой в школе. Сейчас она работает тренером-инструктором спортивного клуба ЦСК и на соревнованиях выступает от имени этого армейского клуба.

Современный профессиональный спорт диктует свои, порой жесткие, условия. Многочисленные поездки за рубеж необходимо кому-то финансировать. И зачастую современные спортсмены проживают в одном регионе, а выступают за другой регион – за тот, который лучше обеспечивает их спортивный рост. Спортивное ориентирование очень любят новгородцы. И в 2013 году Анастасию Рудную (Тихонову) пригласили выступать на соревнованиях за честь Великого Новгорода, хотя она продолжает жить в деревне Новое Девяткино Всеволожского района. Теперь Великий Новгород оплачивает её поездки на зарубежные соревнования. Кстати, Анастасия Рудная была объявлена лучшей спортсменкой 2016 года в Великом Новгороде. Награду ей вручали в Новгородском Кремле.

Тренируется она по-прежнему в Санкт-Петербурге. Совершает тренировочные пробежки по Ленинградской области. Сейчас Анастасия Рудная является одиннадцатикратной чемпионкой России, серебряным призёром Кубка мира, бронзовым призёром чемпионатов Европы и чемпионкой мира в командной эстафете. Спортивное ориентирование бывает летнее и зимнее. Анастасия Рудная (Тихонова) специализируется на летнем ориентировании. Любимой дисциплиной считает «лонг», у неё также очень хорошо получается городское ориентирование (когда спортсмены отыскивают КП на городских улицах, при этом им зачастую приходится бегать по лестницам). Любит «трейл». Иногда выступает на соревнованиях по лёгкой атлетике, в частности показывает успехи в горном беге. Бег в гору – это её сильная сторона. А перед самым праздником наступления нового, 2018 года жительница деревни Новое Девяткино Анастасия Рудная получила документы, подтверждающие высокое звание «Заслуженный мастер спорта РФ». И это не всё…

Официальный дистрибьютер фирмы Noname в России выбрал симпатичную стройную блондинку своим «лицом». Noname – это скандинавская фирма, основанная в 1999 году и специализирующаяся на дизайне и производстве спортивной одежды. В этой фирме Анастасия Рудная рекламирует беговые футболки и лосины для спортивного ориентирования и её часто можно увидеть на рекламных фотографиях.

Она в 2014 году вышла замуж, сменила фамилию и познала счастье материнства. Дочку она родила, не прерывая спортивного сезона. Сейчас дочери три года, но она уже побывала с мамой не только на спортивных сборах, но и на пьедестале. В архиве Анастасии Рудной есть фотография: спортсменка стоит на высшей ступени пьедестала, ей вручают медаль, а на руках она в это время держит маленького ребёнка. Спорт семье не помеха!..

Швейцария, Швеция, Финляндия, Португалия, Франция, Эстония, Шотландия – все эти страны Анастасия отмеряла своими кроссовками. Про неё можно сказать, что она «пол-Европы пробежала».

– Благодаря спортивному ориентированию у меня большое общение и в России, и за рубежом. В нашем виде спорта всё проходит очень дружно. Это меня и привлекает. В спортивном ориентировании не было скандалов с допингом. За рубежом ориентировщиков из России до сих пор принимают очень хорошо, нет предвзятости, нет провокаций… И ещё это интеллектуальный вид спорта. В нём нужна внутренняя собранность, ведь спортсмен сам принимает решение, сам разрабатывает план действий на дистанции. Никто заранее не знает, где будет проходить дистанция. На каждом соревновании – разный ландшафт. А когда это происходит в горах… Альпы, каньоны. Происходит слияние с природой…

– Случались в Вашей практике какие-нибудь забавные случаи? Опасные ситуации? – спросила я.

– Интересных случаев много происходит, когда проживаешь с командой в лесу, в палатке… У меня опасных приключений не было, а вот у моих коллег. Однажды проходили технические сборы в Псковской области. Ориентировщики бежали дистанцию и вдруг увидели, что из леса по направлению к ним выходит медведь. Пришлось сойти с дистанции. А в Португалии на соревнованиях однажды на наших спортсменов кинулись быки…

– О каких достижениях вы мечтаете сейчас?

– Я с подругами завоевала золотую медаль в командной эстафете. Теперь хочу завоевать золотую медаль в личном первенстве на чемпионате мира и чемпионате Европы.

Ближайший чемпионат Европы пройдёт в Швейцарии в мае этого года. В августе 2018 года пройдёт чемпионат мира в Латвии. А сейчас жительница деревни Новое Девяткино Анастасия Рудная находится на сборах в Кисловодске. Работает очень напряжённо…

Людмила ОДНОБОКОВА