В день выборов президента 18 марта в Ленинградской области льготные категории граждан смогут воспользоваться услугами Службы социального такси. Пока избиратель голосует, социальное такси будет ожидать его возле избирательного участка.

При этом поездки на социальном такси 18 марта не будут входить в ежемесячную квоту на шесть поездок, положенных для категорий граждан, имеющих право на льготные или бесплатные поездки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Напомним, на получение услуг социального такси в том числе имеют инвалиды 1-й группы, инвалиды по зрению, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, граждане старше 80 лет, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». С полным списком льготных категорий можно ознакомиться здесь: Категории граждан, которые имеют право на предоставление транспортных услуг социального такси.

Подать заявку на предоставление транспортных услуг социального такси в день выборов можно до 10 марта по единому многоканальному бесплатному номеру 8 (800) 777-04-26.