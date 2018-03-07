18 марта жители города Всеволожска смогут отдать свой голос за одну из территорий, которая будет благоустроена уже в 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Общественные территории, предложенные к отбору для последующего благоустройства:

1. Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр Южный, от д. № 298 по Колтушскому шоссе вдоль ул. Аэропортовская, до пересечения с ул. Народной.

2. Благоустройство общественной территории с транспортным узлом для пассажирского транспорта по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., напротив дома № 72В.

3. Благоустройство общественной территории, прилегающей к зданию филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский», расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

4. Благоустройство общественной вело- и пешеходной зоны от д. № 3/3 по ул. Героев до ул. Приютинской в г. Всеволожске Ленинградской области.

5. Благоустройство общественной территории набережной Школьного озера и прилегающей к ней территории.

Ознакомиться с дизайн-проектами жители смогут в специально оборудованных помещениях для 15 счетных комиссий по организации и проведению отбора по общественным территориям МО «Город Всеволожск».

Участки для отбора территорий будут работать 18 марта с 8.00 до 20.00 по адресам:

1. Ул. Победы, д. 17, Всеволожская школа № 3.

2. Ул. Приютинская, д. 13.

3. Ул. Александровская, д. 28, ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения».

4. Колтушское шоссе, д. 110, Дом культуры.

5. Ул. Межевая, д. 14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.

6. Ул. Александровская, дом 76, управление ЗАГС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

7. Ул. Межевая, д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.

8. Мобильный передвижной пункт по адресу: г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 14/1 ОАО «БТК групп» Всеволожская фабрика.

9. Ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

10. Колтушское шоссе, д. 20, ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ».

11. Ул. Шишканя, д. 1, ГОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум».

12. Ул. Пушкинская, д. 61-а, Молодежно-подростковый клуб «Энергия»

13. Пр. Грибоедова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.

14. Микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».

15. Ул. Знаменская, д. 9, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всеволожска.