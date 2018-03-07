Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опубликовал в канун Международного женского дня очередной ролик на своем официальном канале в YouTube. На этот раз глава региона поздравил женщин с 8 марта и преподнес букет гиацинтов, которые вырастил собственноручно специально к празднику.

Тем временем почти 5 млн тюльпанов и около 3 млн роз поставили цветоводы Ленинградской области в торговые сети к празднованию Международного женского дня.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, цветоводством в Ленинградской области занимается семь хозяйств, которые обеспечивают порядка 50% объема продаж свежесрезанных цветов Санкт-Петербурга и 2% – России.

Два цветочных комбината занимаются круглогодичным производством роз – ЗАО «Новая Голландия», ООО «АГРОЛИДЕР». Четыре предприятия выращивают тюльпаны и луковичные цветы: ЗАО «Радуга», ЗАО «Племенной завод Приневское», ЗАО Племхоз имени Тельмана, АО «Победа», ЗАО «Агрофирма “Роса”». После срезки цветов к 8 марта хозяйства займутся выращиванием рассады.

Видеопоздравление прекрасной половине человечества с праздником весны от Александра Дрозденко доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=zbOjS0zUXWw