Во Всеволожском центре культуры и досуга 6 марта состоялся публичный отчет главы МО «Город Всеволожск» Ангелины Плыгун о деятельности городского совета депутатов за 2017 год.

С кратким отчетом о деятельности исполнительной власти за минувший год выступил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Перед началом выступлений состоялась демонстрация фильма, посвященного 55-летию Всеволожска. Над созданием фильма под названием «Дом, в котором мы живём» работали журналисты ВТВ.

По окончании отчетов к руководителям обеих ветвей власти с письменными и устными вопросами обратились жители города. На этот раз тему о состоянии местных дорог никто не поднимал, зато люди постарались привлечь внимание руководства к вопросам благоустройства, а также сохранения природных зон и исторических объектов. Тема исторической памяти прозвучала в обращении Ирины Гуреевой-Дорошенко, которая попросила присвоить имя Н.С. Гумилёва бернгардовской библиотеке.

Сегодня, 7 марта, в КДЦ «Южный» с отчетом о деятельности исполнительной власти выступит глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Соб. инф.