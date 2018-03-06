От Хануки до Сагаалгана: жителям Всеволожского района рассказали о традициях разных народов

Уникальную возможность познакомиться с праздниками разных народов получили жители Всеволожского района. Им рассказали о праздничной культуре традиционных религий России. Организаторами оригинальной задумки выступили Государственный музей истории религии и комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

– Культура народов России – одна из самых многообразных в мире, – рассказывает консультант отдела комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Надежда Раткевич. – Сегодня не все жители Ленинградской области знают об истоках религиозных праздников, и наша цель – просветить людей. Не секрет, что многим россиянам чужды еврейские, исламские и буддистские праздники. Все это из-за элементарного отсутствия знаний. Поэтому мы и решили организовать специальную программу, рассчитанную как на взрослых, так и на детей, чтобы жители области поближе узнали друг друга. Думаю, что такие мероприятия направлены на искоренение ксенофобии.

– Мероприятие проходило в новом и интересном формате в виде интерактивных лекций, – рассказывает главный специалист по межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Алла Асотова. – Мастер-классы, в которых можно было сплести буддийскою мандалу, изготовить ханукальную свечу и исламские четки, – отличались своей необычностью. В рамках мероприятия можно было послушать интересные лекции о праздничной культуре в христианстве, иудаизме, исламе и буддизме. Собравшиеся узнали много интересного о праздновании Пасхи, Хануки, буддийского Нового года (Сагаалгана), Курбан-байрама.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото автора