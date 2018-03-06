В выходные прошла традиционная лыжная гонка «Кузьмоловская лыжня». В этот день был мороз: отметка на термометре доходила до минус 17 градусов. Несмотря на это, в соревновании приняли участие 170 человек, в том числе – родители с маленькими детьми.

С каждым годом популярность соревнования растёт, на этот раз в гонке участвовали любители лыжного спорта из посёлков Кузьмоловский, Токсово, Бугры и из Санкт-Петербурга.

В ходе мероприятия выступали артисты художественной самодеятельности из Кузьмоловского дома культуры. Маленькие дети под руководством аниматора играли в подвижные игры и водили хороводы.

Для разных возрастных групп было предложено несколько дистанций. Малышам, которые только учатся ходить на лыжах, – забег на 300 метров, взрослым – дистанции в 1, 2, 3, 4 и 5 километров. Причём они проходили по интересной трассе с перепадом высот в лесном массиве возле коттеджного посёлка «Небо». На каждой дистанции и в каждой возрастной группе были определены свои победители.

Организатором мероприятия выступила администрация Кузьмоловского поселения при поддержке отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района и Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва.

Напомним, «Кузьмоловская лыжня» проходит во Всеволожском районе начиная с 70-х годов XX века. Она зародилась здесь закономерно, потому что посёлок Кузьмоловский всегда был спортивным поселением. Здесь активно работали лыжные секции, проживали участники зимних Олимпийских игр. Во время перестройки «Кузьмоловская лыжня» некоторое время не проводилась, но администрация Кузьмоловского поселения возродила её 16 лет назад.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА