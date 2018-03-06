Всеволожский район принял участие в Едином дне профориентации. Всего мероприятие посетили более 3 тысяч жителей Ленинградской области. Организатором мероприятия выступил комитет по труду и занятости населения 47-го региона. В рамках уникального проекта на девятнадцати площадках региона молодым соискателям рассказали об актуальных вакансиях, перспективных потребностях работодателей, профессиях будущего. Во Всеволожском районе Единый день проводился в агропромышленном техникуме.

– Рынок труда меняется. Некогда популярные профессии теряют свой статус, – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. – Вот почему сегодняшним старшеклассникам необходимо своевременно определиться с выбором будущей специальности.

По словам председателя комитета по труду и занятости населения Алексея Брицуна, старшеклассникам нужно предоставить возможность сориентироваться, а значит, обучать профессиям, которые станут востребованными.

Еще недавно комитетом был проведен любопытный анализ проблем на рынке труда и в области высшего профобразования. Выявилась такая картина: оказывается, выпускники вузов зарабатывают ненамного больше, чем окончившие техникумы. Тем временем в России назрела острая необходимость в квалифицированных специалистах. Нехватка рабочих рук – результат упадка в системе спец- и профтехнического образования, который начался сразу после распада СССР.

– Мы активно сотрудничаем с Всеволожской биржей труда, – информируют во Всеволожском агропромышленном техникуме. – Наши ребята трудоустроены на 100 процентов. Вот уже третий год выпускники техникума не обращаются в Службу занятости. Все они трудоустроены. Большая часть наших абитуриентов – мальчишки. После техникума они все идут в армию. И это – наша гордость, потому что здесь нет ни одного уклониста. Конечно, набор абитуриентов идет порой со скрипом. Рядом большой мегаполис – Санкт-Петербург, где много подобных учебных заведений. Но мы достойно выживаем в условиях жесточайшей конкуренции.

Ирэн ОВСЕПЯН