В минувшие выходные в ФОКе Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва, который находится в посёлке имени Морозова, прошёл областной фестиваль по чирлидингу. В один день состоялись муниципальный и региональный этапы фестиваля групп поддержки «Чирлидер». Региональный этап проводился в Ленинградской области впервые.

В муниципальном этапе участвовало шесть команд из школьных клубов Всеволожского района. Выиграла команда Агалатовского центра развития.

В областных соревнованиях было представлено также шесть команд, победивших на различных муниципальных этапах: из Волосовского, Выборгского, Волховского, Ломоносовского, Гатчинского и Всеволожского районов. Согласно положению в каждой команде должно быть от 5 до 10 человек.

Сначала каждая команда представила свою кричалку, в которой рассказала о своём школьном клубе. Затем девушки показали выступления с лентами, помпонами и флагами. Зрителям больше всего понравилась трёхъярусная пирамида, которую представили девушки из школьного клуба «Эра» (Волховская школа № 6). Но жюри присудило победу команде ШК «Радуга» из Большеколпанской школы Гатчинского района.

Организатором соревнования выступило Ленинградское областное региональное отделение ОО ФСО «Всероссийская федерация школьного спорта».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА