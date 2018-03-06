10 марта в Российской Федерации отмечается День архивов. Эта дата выбрана, конечно, не случайно, она установлена в память о «Генеральном Регламенте» (1720 г.) самодержца Петра I – общегосударственном правовом акте, определившем порядок архивного дела в стране. Документ вменял в обязанность центральным государственным учреждениям передавать документы в архивы и устанавливал обязательный учет государственных бумаг. В российском перечне чиновников появилась государственная должность актуариуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать».

Это важное начинание царя-реформатора получило развитие в законодательных актах молодого советского государства. Совет Народных Комиссаров 1 июня 1918 г. принял декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Этим документом впервые публично были узаконены принципы и технологии организации архивного дела, заложены основы централизации и упорядочения архивного фонда страны.

Все архивы правительственных учреждений были ликвидированы, так как ведомственные учреждения и хранящиеся в них дела и документы образовали единый Государственный архивный фонд. Он охватывает разветвленную сеть архивов федеральных, архивов субъектов РФ и муниципальных архивных учреждений.

В этом году Государственной архивной службе России исполняется 100 лет. Событие нашло отражение в Указе Президента Российской Федерации от 10.07.2017 № 314 «О праздновании 100­летия государственной архивной службы России». Вместе со своими коллегами отмечают юбилей и сотрудники, а точнее сотрудницы, – мужчин в коллективе нет, – архивного отдела администрации Всеволожского района. О работе службы беседуем с О.В. Комковой, начальником отдела.

– Оксана Владимировна, сегодня архив района размещается в здании администрации на Колтушском шоссе, 138. А где размещался прежде?

– В документах архива есть упоминание о том, что он находился на улице Парковой, в доме 12. Затем в шестикомнатной квартире на улице Вокка, 12, корпус 2. В 1995 году архив переехал на улицу Александровскую, 80. В настоящее время площадь архивохранилищ составляет 400 квадратных метров.

– Какова история районного архива?

– Дата образования Всеволожского райгосархива не установлена. В архивном отделе хранится акт от 25 апреля 1945 года «Об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками документальным материалам Всеволожского Райгосархива». Подготовлен он комиссией в составе: председателя Исполнительного комитета Всеволожского райсовета Николаевского, начальника Всеволожского РО НКВД Шевцова, заведующего районным государственным архивом Герасимовым. В документе написано: «До войны во Всеволожском районном Государственном архиве хранились документальные материалы, характеризующие работу районных учреждений, организаций, колхозов и совхозов. Количество погибших материалов установить не представляется возможным, в связи с гибелью справочного аппарата». Не установлена и дата возобновления работы Райгосархива. В страховых делах фондов первые акты приема документальных материалов датированы 1949 годом.

В целях обеспечения сохранности и централизованного хранения документов по личному составу предприятий и организаций Всеволожского района в декабре 1973 года создан объединенный междуведомственный архив. В декабре 1995 года государственный городской архив преобразован в архивный отдел администрации. В целях обеспечения четкого регулирования развития архивного дела в сентябре 1996 года состоялось объединение архивного отдела администрации и объединенного муждуведомственного архива.

С 01.01.2006 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131­ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» администрация Всеволожского района Ленинградской области ликвидирована, исполнительным органом власти является администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, архивный отдел – ее структурное подразделение.

– К какому году относятся самые ранние документы, хранящиеся в архивном отделе администрации?

– Самые ранние документы датируются 1928 годом. Это документы по личному составу колхозов, совхозов, артелей инвалидов, нотариальных контор, торфопредприятий, кирпичных заводов и других учреждений, которые располагались ранее во Всеволожском и Парголовском районах Ленинградской области. В фондах по личному составу хранятся такие документы, как приказы руководителей по личному составу, личные дела рабочих и служащих, личные карточки рабочих и служащих (форма Т­2), лицевые счета на заработную плату.

– Какие фонды имеются в районном архиве?

– На 1 января 2018 года в архиве на хранении находятся 50 000 дел, начиная с 1928 по 2017 год: 103 фонда управленческой документации за 1979–2012 г.г., 130 фондов по личному составу за 1928–2017 г.г. и 5 фондов личного происхождения. Архивный отдел хранит документы, характеризующие важнейшие стороны общественной, экономической и культурной жизни Всеволожского района: развитие сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли, образования, здравоохранения, культуры, документы жителей, удостоенных звания «Почетный гражданин Всеволожска и Всеволожского района» с 1976 года.

Документы местного само­управления – районных и городских, поселковых и сельских Советов и их исполнительных комитетов, администраций районов, городов, поселков, волостей и администрация МО представляют собой один из самых значимых комплексов документов архивного отдела.

Среди фондов предприятий одним из самых обширных и значимых является комплекс документов совхозов (документы постоянного хранения с 1976 г.). Документальные фонды по основной деятельности организаций и учреждений представлены такими документами, как приказы, распоряжения руководителей, протоколы различных совещаний, аналитические обзоры, планы работ, статистические, финансовые отчеты и другими.

В фондах личного происхождения откладываются документы, образовавшиеся в результате жизни и деятельности человека (свидетельство о рождении или записи из метрической книги, документы об образовании, справки о работе, характеристики, трудовая книжка, документы о наградах, поощрениях, материалы об общественной и служебной деятельности). Все это – биографические документы, по которым можно воссоздать основные вехи жизни.

– По каким вопросам обращаются к вам организации и частные лица?

– Архив выдает архивные справки, заверенные копии и выписки из документов о трудовом и льготном стаже работы, о заработной плате, о домовладениях, о землепользовании, об учебе, о проживании в сельской местности, об истории организаций района.

– Есть ли в районном архиве оцифрованные документы?

– В настоящее время ведется работа по сканированию документов. В дальнейшем планируется размещение отсканированных документов на интернет-портале «Архивы Ленинградской области», где они станут доступны пользователям.

– Каковы сроки исполнения заявок?

– В соответствии с утверждёнными административными регламентами по предоставлению муниципальных услуг «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством РФ»; «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права». «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных документов по определенной проблеме, теме, событию факту, по биографическим запросам – исполняется бесплатно. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации запроса.

– Обращаются ли к вам за помощью коллеги из других архивов?

– Архивный отдел в своей работе тесно сотрудничает с архивами Санкт-Петербурга и Ленинградской области по поиску информации о ликвидированных предприятиях для помощи гражданам в оформлении пенсии, а также получения льгот и компенсаций.

– Расскажите о вашем коллективе.

– В архивном отделе работают, кроме начальника, главные специалисты Надежда Ивановна Лодыгина и Анастасия Ивановна Леоненко; ведущие специалисты Ольга Петровна Косарева, Валентина Анатольевна Степанова, Оксана Петровна Никитина; инспектор Нина Николаевна Мягкая. Н.Н. Мягкая и О.П. Косарева за многолетний добросовестный труд и успехи в работе отмечены Почетными грамотами и Благодарностями Федерального архивного агентства РФ. За годы работы районного архива сменилось несколько руководителей. В 1970–1976 г.г. отдел возглавляла Алевтина Алексеевна Бурова, в 1976–1978 г.г. – Римма Ивановна Алексеевна, в 1978–1984 г.г. – Ольга Никоновна Меркурьева, в 1984 – 1999 г.г. – Галина Егоровна Ляхова. В 2000 – 2015 г.г. начальником архивного отдела работала Татьяна Николаевна Жоголева.

– Какие мероприятия планируются в связи со 100­летием государственной архивной службы России?

– В рамках празднования архивным отделом планируется участие в научно-практических конференциях, историко-архивных форумах, конкурсах, организация и размещение документальных выставок к юбилею государственной архивной службы России на сайте администрации, а также чествование ветеранов архивного дела.

В преддверии 100­летнего юбилея службы, в декабре 2017 года, администрацией района был проведен капитальный ремонт одного из архивохранилищ, заменены окна, освещение, напольное покрытие, отопление, а также закуплены современные мобильные металлические стеллажи, за что мы очень благодарны руководителям района О.В. Ковальчук и А.А. Низовскому.

Беседовала Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА