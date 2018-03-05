Всеволожцы провели выходные с огоньком

Минувшие выходные дни во Всеволожске были насыщенными. Развлекательные мероприятия проходили сразу на нескольких площадках города.

Впервые до Всеволожска добрались артисты, представляющие программу «Мой маленький дворик». Животные, певцы и цирковые артисты радовали публику захватывающими номерами.

Городской каток был наполнен любителями активного отдыха. Успеть покататься на коньках на Юбилейной площади еще можно, ведь ледовый каток будет работать для всеволожцев до 10 марта.

А во дворе дома на улице Ленинградской весёлые аниматоры приглашали всех малышей танцевать и веселиться. Тур по району с детской интерактивной танцевальной программой «Минидиско» продолжится до конца марта. Общение, смех, музыка и танцы – прекрасный способ развлечься этой затянувшейся зимой.