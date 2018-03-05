Государственные театры и оркестры Ленинградской области знакомят жителей региона с театральными премьерами и новыми концертными программами. 6 марта в 13.00 в поселке Кузьмоловский «Драматический театр на Васильевском» покажет спектакль «Старик Хоттабыч».

Сегодня в Ленинградской области работает четыре государственных театра: Театр драмы и кукол «Святая крепость», Драматический театр на Васильевском, Драматический театр «На Литейном», Драматический театр «Комедианты», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Другая гордость региона – известные в России и за рубежом Симфонический оркестр Ленинградской области и Оркестр русских народных инструментов «Метелица».

Помимо показов спектаклей на основной площадке и гастрольной деятельности, приоритетным для государственных театров и оркестров Ленинградской области являются выезды в муниципальные образования региона.