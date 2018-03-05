В Ленинградской области стартует фотоконкурс среди авторов лучших снимков на тему выборов или наиболее ярких и креативных фотографий, сделанных на избирательных участках 18 марта. Победителей ждет не только признание их творческих способностей, но и ценные призы.

В каждом районе будут определены победители в двух номинациях: «Лучшее фото» (выбор редакции информационного агентства Ivbg.ru), приз – iPhone X, и «Счастливый выбор» (победитель будет определен в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел), приз – iPhone 8. Всего будет разыграно 36 смартфонов: по два в каждом районе Ленинградской области.

Для участия в конкурсе с 18 по 21 марта нужно выложить фотографию у себя на странице ВКонтакте и в конкурсном альбоме группы «Новости Ленобласти» https://vk.com/album-54269655_251939849.