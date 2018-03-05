В субботу, 3 марта, в Выборгском дворце культуры состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню. Праздничный концерт открыл актер Евгений Ануфриев, в исполнении которого прозвучали композиции, посвященные прекрасным дамам.

– Ваша доброта, любовь, умение наполнить дом теплом и уютом – без этого невозможно представить нашу жизнь, – отметила в своем выступлении глава Всеволожского района Ольга Ковальчук. – Без вашей поддержки невозможно счастье в каждой семье.

– 8 Марта – это прекрасная возможность для того, чтобы поблагодарить всех вас за доброту и красоту, которые вы приносите в этот мир, за неисчерпаемую женскую мудрость и терпение, – поздравил женщин глава районной администрации Андрей Низовский. – Вам удается невозможное: трудиться наравне с мужчинами и при этом оставаться внимательными женами, ласковыми мамами, хранительницами очага.

После торжественных речей состоялась церемония награждения победителей и участников конкурсов «Женщина года» и «Человек слова и дела».

Победителями конкурса «Женщина года» стали председатель Сертоловской организации Ленинградской областной организации «Всероссийское общество инвалидов», руководитель клуба социальной адаптации «Гармония» Алла Ивановна Шроль и глава крестьянского фермерского хозяйства «Останова А.В.» Анна Валерьевна Остапова.

Пальму первенства среди мужчин взяли преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств им М.И. Глинки г. Всеволожск» Сергей Вадимовичй Потанин и заместитель генерального директора ООО «ГТМ-котлосервис» Сергей Николаевич Базылев.

Прекрасным подарком для собравшихся стал спектакль «Близкие люди» с участием известных артистов – Николая Добрынина и Людмилы Артемьевой.

Ирэн ОВСЕПЯН