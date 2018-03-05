В минувшие выходные во Всеволожске прошла Международная выставка кошек Europe Russian Show – ER-020, организованная Санкт-Петербургском клубом любителей кошек FeliCity.

Каких только шикарных представителей кошачьего племени не привезли на выставку любящие хозяева – от забавных котят различных расцветок, азартно играющих с импровизированными «мышками», до стильных, огромных и важных мейн-кунов с кисточками на ушах, умеющих понимать человека даже с помощью скрытых взглядов, жестов и звуков

Организатор выставки – президент Санкт-Петербургского клуба любителей кошек Елена Бутомова рассказала:

– Мы давно хотели показать во Всеволожске котиков и кошечек, потому что здесь очень много тех, кто любит этих непритязательных друзей и спутников человека. На территории Всеволожского района много «кошачьих» питомников.

Клуб, который я возглавляю, состоит во всемирной федерации кошек. Она зарегистрирована в Германии, все наши мероприятия проводятся под эгидой этой всемирной федерации. Основная цель для участников выставки, коих зарегистрировано более ста, – «закрытие титулов», т.е. показ достижений кошек и котов и их потомства.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО



