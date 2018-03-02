Вице-премьеру Ольге Голодец показали здание новой детской поликлиники во Всеволожске

В ходе рабочего визита по Ленинградской области заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец посетила новую детскую поликлинику во Всеволожске. Отметим, что на строительство этого объекта, рассчитанного на 600 посещений в сутки, было потрачено 506,2 млн руб.

Ольге Голодец рассказали, что сегодня Всеволожская КМБ обслуживает 29 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет. Пока их принимают в маленьком помещении детской консультации. Однако уже скоро откроет свои двери новая современная детская поликлиника.

Вице-премьер поинтересовалась, сколько детей со сложными заболеваниями. Оказалось, таковых около 500. Большая часть из них – дети с патологиями нервной системы.

Ольге Голодец рассказали о том, что здание новой поликлиники спроектировано с учетом всех новейших требований к организации медицинского обслуживания детей и подростков. Создан зал телемедицинских технологий, так называемый дистанционный консилиум. Благодаря этому врачи получат уникальную возможность консультироваться друг с другом на расстоянии.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА