Организаторы Всемирного парамузыкального фестиваля приглашают детей и молодежь с ограниченными возможностями здоровья принять участие в творческом испытании, продемонстрировать свои таланты и показать себя широкой аудитории.

Возраст участников – от пяти до тридцати лет включительно. Материалы для предварительного отбора должны быть направлены по электронной почте до 31 марта. Подробную информацию о проведении фестиваля можно найти на официальном сайте мероприятия: http://www.парамузыкальный.рф

В течение десяти прошедших лет Всемирный Парамузыкальный фестиваль проводится в регионах России при поддержке Министерства культуры РФ. Каждый год в проекте участвует новый состав пара-артистов. Формирование списка участников осуществляется посредством творческих видеосмотров номеров пара-артистов из субъектов Федерации. Приятно отметить, что за прошедшие годы в смотре номеров приняло участие немало областных пара-артистов. Показательно, что ежегодно на смотр заявляются жители малых населенных пунктов области.

В 2018 году состоится три этапа федерального отбора номеров детей и молодых людей с ограничениями в здоровье.