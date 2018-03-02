47-й регион сработал на «отлично». Об этом сегодня, 2 марта, по итогам своего визита во Всеволожский район Ленинградской области заявила заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

В рамках рабочего визита вице-премьер посетила Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске, осмотрела детскую поликлинику Всеволожской клинической межрайонной больницы и посетила Центр образования «Кудрово».

– 47-й регион сегодня успешно реализует программы, направленные на решение демографических проблем, – отметила Ольга Голодец. – В частности, в Ленинградской области одними из первых запустили программу выплат за первенца. Не секрет, что в приоритетах российского правительства меры, направленные на обеспечение дошкольников детсадами, выдача льготной ипотеки молодым семьям. Сегодня в Ленинградской области своевременно выполняются все поставленные российским правительством задачи. В частности, здесь повысили заработные платы педагогам и врачам.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА