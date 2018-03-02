Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко совместно с петербургским губернатором Георгием Полтавченко направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением организовать пригородный маршрут железнодорожного транспорта из Санкт-Петербурга в Сертолово.

Губернаторы регионов отметили, что создавать в этом направлении линию легкорельсового трамвая экономически нецелесообразно. Только по предварительным подсчетам, организация такого маршрута обойдется бюджету в 22,3 млрд рублей. Тогда как организация маршрута от Финляндского вокзала до Сертолово в 5 раз дешевле – порядка 4,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

«Проект снизит нагрузку на действующую улично-дорожную сеть, повысит инвестиционную привлекательность Сертолово, а также позволит значительно улучшить транспортную доступность национального медицинского центра онкологии им. Н.Н. Петрова, который расположен вблизи Сертолово, в поселке Песочный», – говорится в сообщении.