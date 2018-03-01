Руководство района встретилось с ветеранами

Сегодня, 1 марта, в КДЦ «Южный» состоялась рабочая встреча руководства района с активистами ветеранских общественных организаций.

Председатели ветеранских организаций, как всегда, были очень активны и задавали большое количество вопросов, касающихся жизни своих поселений. Льготное медицинское обслуживание, цены на ритуальные услуги, строительство школ и медицинских учреждений, плохие дороги, экология, льготный проезд в городском транспорте – все эти темы постоянно поднимаются на встречах руководства района с ветеранами. Часть прозвучавших вопросов логичней было бы адресовать муниципальной власти первого уровня.

Неожиданностью стало значительное количество вопросов, касающихся работы налоговой инспекции. Еще одна злободневная тема – нехватка или же плохое состояние помещений для работы ветеранских организаций. В нескольких поселениях, как выяснилось, еще не организовано обучение пожилых людей компьютерной грамоте. Руководители районной власти со вниманием отнеслись к поднятым вопросам и заверили, что разберутся.

Глава Всеволожского района Ольга Ковальчук и глава администрации Андрей Низовский откровенно и очень подробно ответили на все вопросы, прозвучавшие в зале, а на вопросы, поступившие в письменном виде, пообещали дать ответ в газете «Всеволожские вести».

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА