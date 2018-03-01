Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области совместно с Фондом президентских грантов 5 марта проведут семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области о возможностях получения грантов Президента Российской Федерации на реализацию социальных проектов.

У представителей НКО, которые примут участие в семинаре, будет возможность узнать условия и порядок проведения конкурсов в 2018 году, познакомиться с системой экспертизы проектов Фонда президентских грантов, разобраться в особенностях оценки проектов экспертами по критериям, узнать о возможности реализации проектов в малых городах и селах, почерпнуть знания и навыки по разработке социального проекта, ознакомиться с наиболее распространенными ошибками на примерах заявок конкурсов 2017 года, а также получить рекомендации по реализации проекта-победителя.

Мероприятие будет проходить с 11.00 до 14.00 по адресу: Суворовский пр., д. 67, ауд. 501.