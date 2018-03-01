Только за последний год в базу были внесены имена более 2 000 человек. В Музее «Невский пятачок» побывали представители Русского историко-патриотического клуба Молдавии. Заведующий музеем передал гостям список из 22 имен молдавских бойцов, погибших в кровопролитных боях на Невском «пятачке».

Здесь, на берегах Невы, в 1941–1943 годах советские войска пытались прорвать блокаду Ленинграда. Противостояние длилось 285 дней и унесло жизни более двухсот тысяч воинов.

Работа по созданию Книги Памяти – уникальной базы имен солдат, павших на маленьком клочке отвоеванной у фашистов земли, – ведется заведующим Музеем «Невский пятачок» Александром Осиповым уже почти 20 лет. За этот период возвращены в историю имена 38 984 защитников. В базу заносятся имена, даты рождения и гибели, места призыва бойцов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Основным источником информации для Книги Памяти служат архивные материалы – донесения воинских частей о боевых потерях. В музей часто обращаются родственники солдат, павших на берегах Невы, за восстановлением сведений о месте и дате гибели бойца.

Напомним, Музей «Невский пятачок» основан в 1963 году по инициативе и при участии ветеранов в поселке Дубровка. В 1999 году музей получил статус государственного и вошёл на правах филиала в состав ГБУК ЛО «Музейное агентство». Возглавил его вышедший в запас офицер – Александр Осипов. Адрес музея: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Дубровка, ул. Ленинградская, д. 3.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

