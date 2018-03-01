В 2018 году поселения четырех районов Ленинградской области получат более 6 млн рублей субсидий на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг. Во Всеволожском районе парк спецтехники обновят в Агалатово, Токсово и Дубровке.

Соответствующее постановление правительства Ленинградской области подписал губернатор Александр Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, на выделенные средства Бокситогорск, Ефимовское, Агалатово, Дубровка, Токсово, Новая Ладога, Сясьстрой, Отрадное и Назия смогут приобрести колесные тракторы с навесным оборудованием, прицепы-пескоразбрасыватели, мусоровозы, снегоочистители, уборочные, илососные и каналопромывочные машины, экскаваторы-погрузчики и другую необходимую технику.