Со следующей недели в Западном Мурино на проспекте Авиаторов Балтики во встроенном помещении жилого дома № 13 начнет работу офис врача общей практики для оказания неотложной помощи пациентам. Часы работы подразделения – с 8 утра до 8 вечера.

Теперь в порядке живой очереди можно будет прийти на прием к терапевту или педиатру, а также сдать необходимые анализы в процедурном кабинете, если специалист их назначит. Для большего удобства установлена единая электронная система, что позволит использовать данные пациентов при обращении в офис врача общей практики, в других медицинских учреждениях, сообщает пресс-служба администрации Муринского поселения.

Посмотреть на новое помещение приехал глава районной администрации Андрей Низовский. Он отметил, что почти половина средств, выделяемых областью на развитие медицины, приходит именно в наш район и отрадно, что новые учреждения открываются в поселениях с масштабным жилищным строительством.

Главный врач Токсовской районной больница Александр Авдюшкин рассказал, что по планам в подразделении будут работать два педиатра и терапевта в две смены. Лицензия на возможность осуществления медицинской деятельности по оказанию неотложной помощи получена и можно смело приступать к работе.

– Сюда могут прийти жители и в порядке живой очереди обратиться к специалисту за оказанием первичной помощи с высоким давлением, вирусным заболеванием, болями непонятного происхождения, получением больничного листа для мамы, которая ухаживает за ребенком, и так далее, – отметил Александр Александрович.

Напомним, для удобства жителей с прошлого года работает станция скорой помощи на две машины, которые осуществляют в районе 30 вызовов в сутки. Помимо офиса врача общей практики, в Мурино появится амбулатория и дневной стационар, а также начнется проектирование и строительство поликлиники на 600 мест.