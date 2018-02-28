Всеволожские писатели и краеведы открыли страницы истории

Сегодня, 28 февраля, во Всеволожском центре культуры и досуга состоялась встреча сотрудников библиотек, краеведов и писателей, посвященная 55-летию города Всеволожска. Мероприятие прошло в рамках музейно-библиотечного проекта «Открой истории страницу…»

Этот музейно-библиотечный проект был задуман и осуществлён несколько лет назад отделом культуры администрации Всеволожского района и МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека».

Директор детской школы искусств им. М.И. Глинки Людмила Беганская отметила значимость проводимого проекта в популяризации библиотечной и музейной работы среди подрастающего поколения. Лейтмотивом встречи стало историческое прошлое города Всеволожска и Всеволожского района. Во время своих выступлений краеведы Всеволожского района рассказали об известных соотечественниках, повлиявших на судьбу не только нашего города, но и всего района.

Значительный интерес у собравшихся вызвала презентация методиста Всеволожской библиотеки Марии Ивановой, посвященная памяти Анатолия Молчанова – советского и российского поэта, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Директор Всеволожского государственного историко-краеведческого музея Марина Ратникова выступила с докладом «Ещё один Всеволожский». Писатель, краевед Владимир Кудрявцев познакомил участников проекта со своей книгой «Прогулки по Токсову», а краевед Владимир Овсянников «открыл истории страницу…» докладом «Ретроспективы Ириновского торфопредприятия», в которой описал работу и быт людей, занимавшихся этим необходимым делом. Заведующая Всеволожской городской библиотекой им. Ю.Г. Слепухина Валентина Бычкова традиционно представила присутствующим книжные новинки.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

