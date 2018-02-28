С 2015 года во Всеволожском районе на базе КДЦ «Южный» работает Дом дружбы, который способствует развитию межнациональных и межконфессиональных отношений. О деятельности организации и планах на будущее мы побеседовали с его руководителем Екатериной Еременко.

– По статистике Всеволожский район Ленинградской области один из самых густонаселенных в России, где дружно живут представители разных национальностей. Но, как показывает многовековая история России, порой людей, живущих столетиями рядом, очень легко дезориентировать. Появление Дома дружбы направлено на укрепление межнациональных отношений. Очертите, пожалуйста, круг задач, которыми будете заниматься.

– В настоящее время во всех школах района реализуется проект «Уроки дружбы». За последний год наши школы посетили представители марийской автономии, дагестанцы и представители землячества Коми. Этот проект обрел поддержку среди школьников, многие из них отмечали, что проведение таких уроков способствует сплочению класса, вызывает интерес к истории и культуре различных народов.

В этом году запланирована реализация многих проектов, таких как создание школы межнационального общения. Помимо этого, в перспективе – организация различных выставок и фестивалей, в которых будут принимать участие представители разных национальностей. За последние несколько лет отношение к национальной политике изменилось. Сейчас в Ленинградской области реализуется подпрограмма, направленная на гармонизацию межнациональных отношений. Безусловно, все понимают, что это очень тонкая, хрупкая и деликатная сфера. Сближение народов через культуру является тем мостиком, который объединяет разные народы, проживающие на нашей территории. Нельзя забывать, что сила России в ее единстве.

– Российский социолог, профессор, завкафедрой связей с общественностью в бизнесе института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ Дмитрий Гавра рассказывал, что порой журналисты спрашивают у чеченцев, давно ли они приехали в Россию, или осуждают женщину, которая сдавала квартиру «дагестанцам и прочим иностранцам». Это же нонсенс! Что скажете об этом как человек, который занимается межнациональными отношениями?

– Чтобы такого не происходило, надо заниматься просветительской работой. К примеру, при администрации района действует совет по межнациональному сотрудничеству, куда входит большое количество активных неравнодушных людей – представителей многих национальностей. В нашем районе часто проходят национальные фестивали, Дни культуры разных национальностей, межнациональные футбольные турниры как районного, так и регионального уровня (Сабантуй, «В гостях у Олениных», Пеледыш пайрем).

– Многие выросли в эпоху, когда идеи интернационализма крепко закладывались в сознание через воспитание в семье и в школе. С раннего детства нам всегда внушали, что все народы равны, нет лучших или худших. Удивительно слушать о том, что во всех бедах виноваты «чужаки».

– Всеволожский район – один из самых многонациональных районов области. На сегодня обществу требуется конструктивный диалог между гражданами и органами власти о межнациональных отношениях. Не зря исследователи считают, что политика управления этническим многообразием должна быть ведущим направлением, приоритетом госуправления, необходимым для стабильности развития. Вопросы межэтнических отношений входят в число ключевых проблем безопасности и целостности страны. Без их разрешения и умения принимать предупреждающие меры установление прочного мира и стабильности невозможно.

Беседу вела Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

