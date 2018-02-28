На Фестивале многодетных семей Ленинградской области, который состоится 1 марта в Мультимедийном историческом парке «Россия – моя история», Всеволожский район будут представлять сразу несколько семей.

У священнослужителя Олега Патрикеева и его супруги шестеро детей, столько же – в семье Кочетковых, Молодежевых и Кравченко. Елена Акчурина после потери супруга в одиночку воспитывает семерых сыновей и дочерей. Все они в разное время становились героями очерков, подготовленных журналистами «Всеволожских вестей», все – достойные люди и любящие родители. О том, как прошел фестиваль, мы узнаем после возвращения участников домой.